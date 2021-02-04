بايدن يعتزم إنهاء الدعم الأميركي لـ«العمليات الهجومية» في اليمن

منصة اعتراض صواريخ تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيعلن الخميس انتهاء الدعم الأميركي «للعمليات» العسكرية الميدانية في اليمن.

وأوضح أمام الصحفيين في البيت الأبيض قبيل الخطاب الأول للرئيس الأميركي حول السياسة الخارجية «اليوم، سيعلن انتهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن»، وفق «فرانس برس».

الحرب في اليمن

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تعهد بإنهاء دعم واشنطن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في اليمن.

من ناحية أخرى، قال سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيعلن «تجميد» الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا الذي تعهد به سلفه دونالد ترامب. ومن المقرر أن يلقي بايدن أول خطاب له عن السياسة الخارجية بعد ظهر الخميس في مقر وزارة الخارجية. وكان ترامب أعلن في يونيو أنه يريد خفض عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا، من 52 ألفا إلى 25 ألفا كحد أقصى.