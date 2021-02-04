«العلاقات الإستراتيجية».. محور مشاورات وزير خارجية الإمارات مع نظيره الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 02:20 مساء
وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «العلاقات الإستراتيجية وقضايا المنطقة».

وذكر بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الإماراتية أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي «التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة»، على ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال سفير الإمارات في واشنطن، الثلاثاء، إنه واثق من إتمام صفقة بيع طائرات «إف-35» إلى بلده بعد مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء للولايات المتحدة.

وأبرمت الإمارات في آخر يوم للرئيس السابق دونالد ترامب في المنصب اتفاقات لشراء ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز «إف-35» و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض، الإثنين، إن بايدن سيُبقي على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم الإماراتية، متراجعا عن خطوة لإلغاء هذه الرسوم اتخذتها إدارة ترامب في آخر يوم له في الرئاسة.

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