الجزائر: تأجيل المحاكمة في قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل إلى 18 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 12:24 مساء

أرجئت المحاكمة في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه جهاديون في الجزائر العام 2014،  إلى 18 فبراير، بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي على ما أفاد مصدر قضائي، الخميس.

وقال القاضي رئيس الجلسة «نظرًا إلى الحالة الصحية للمتهم الرئيسي قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 18 فبراير» الحالي، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى المحكمة على كرسي متحرك محاطًا بطبيب وممرضة. وقال الطبيب أنه يعاني من الربو وخضع لعملية في الورك، على ما أفاد صحفي وكالة «فرانس برس» في المحكمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»