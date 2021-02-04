الجزائر: تأجيل المحاكمة في قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل إلى 18 فبراير

أرجئت المحاكمة في قضية قتل دليل تسلق الجبال الفرنسي إيرفيه غورديل، الذي قطع رأسه جهاديون في الجزائر العام 2014، إلى 18 فبراير، بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي على ما أفاد مصدر قضائي، الخميس.

وقال القاضي رئيس الجلسة «نظرًا إلى الحالة الصحية للمتهم الرئيسي قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 18 فبراير» الحالي، وفق وكالة «فرانس برس».

ووصل المتهم عبد المالك حمزاوي إلى المحكمة على كرسي متحرك محاطًا بطبيب وممرضة. وقال الطبيب أنه يعاني من الربو وخضع لعملية في الورك، على ما أفاد صحفي وكالة «فرانس برس» في المحكمة.