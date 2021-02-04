السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 11:15 صباحا
أشخاص يسجّلون للحصول على جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في الرياض، 21 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلنت السعودية، الخميس، تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنّ الإجراءات تأتي «مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية».

وقرّرت الوزارة إيقاف كل الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية والصالات والمراكز الرياضية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وذلك لمدة عشرة أيام. كما أمرت بإيقاف المناسبات والحفلات وبينها حفلات الزواج واجتماعات الشركات لمدة 30 يومًا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وسجّلت السعودية نحو 369 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 6400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج. وتراجعت أعداد الإصابات اليومية إلى أقل من مئة في أوائل يناير من نحو خمسة آلاف في يونيو، قبل أن تتضاعف في الأيام الأخيرة وتصل إلى أكثر من 300.

والثلاثاء، منعت السعودية موقتًا دخول الوافدين من عشرين دولة تتراوح بين بلدان مجاورة وبعيدة وصولا إلى الولايات المتحدة. وشمل التدبير الوافدين من الإمارات ومصر ولبنان وتركيا. وسبق أن حذر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الأحد، من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس «كورونا» في ظل ارتفاع عدد الإصابات.
 
وأطلقت المملكة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر بعد استلام الشحنة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك». وقالت إن البرنامج سيكون على ثلاث مراحل  بدءًا من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة. لكن السلطات أعلنت الشهر الماضي أنها اضطرت إلى إبطاء عملية التطعيم بسبب تأخير تسليم اللقاح.

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