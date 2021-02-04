وزيرة الصحة الفلسطينية: نتسلم 10 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 10:18 صباحا
أحد العاملين في القطاع الصحي يحمل زجاجة لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا في موسكو. (أرشيفية: رويترز)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن السلطة الفلسطينية ستتسلم، اليوم الخميس، عشرة آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وأوضحت الوزيرة الفلسطينية لإذاعة «صوت فلسطين» أن هذه الكمية تكفي لتطعيم خمسة آلاف شخص، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

- السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التلقيح ضد «كورونا» في الضفة الغربية المحتلة

وأطلقت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، حملة تطعيم بعدما تلقت شحنة صغيرة من الجرعات من «إسرائيل».

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة التلقيح ضد «كورونا» في الضفة الغربية المحتلة بحقن الكوادر الطبية العاملة لديها، وذلك بعد تلقيها ألفي جرعة من لقاح «موديرنا» من «إسرائيل».

وأكد مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة «فرانس برس» وصول ألفي لقاح من أصل خمسة آلاف كانت «إسرائيل» أعلنت في وقت سابق موافقتها على نقلها إلى الفلسطينيين بعد الضغوط التي مارستها عليها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

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