الرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع الحريري. (رئاسة الجمهورية)

وصل رئيس الوزراء اللبناني، المكلف سعد الحريري، إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط.

وقال الحريري إن مصر هي «ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة العربية»، معرباً عن تقدير بلاده لـ«الجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت»، وفقًا للناطق باسم رئاسة الجمهورية.

وأشاد الحريري بـ«جهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني».

كما استقبل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يأمل الحريري بحشد الدعم العربي لبيروت التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تسلم أمس رسالة خطية من الرئيس المصري، عبر السفير المصري لدى لبنان، تضمنت رغبة مصر بإعادة ترشيح أبوالغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية جديدة.

ويسعى الحريري الذي جرى تكليفه بتشكيل الحكومة منذ قرابة شهرين، إلى تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات التي طلبها المجتع الدولي، وعلى رأسهم الفرنسيون لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها، إلا أنه يصطدم بعراقيل توزيع الحصص والتوازن السياسي في لبنان.