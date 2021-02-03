الرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 06:24 مساء
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مع الحريري. (رئاسة الجمهورية)

وصل رئيس الوزراء اللبناني، المكلف سعد الحريري، إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط.

وقال الحريري إن مصر هي «ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بالمنطقة العربية»، معرباً عن تقدير بلاده لـ«الجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصةً من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان في أعقاب تداعيات حادث مرفأ بيروت»، وفقًا للناطق باسم رئاسة الجمهورية.

وأشاد الحريري بـ«جهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني».

كما استقبل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يأمل الحريري بحشد الدعم العربي لبيروت التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تسلم أمس رسالة خطية من الرئيس المصري، عبر السفير المصري لدى لبنان، تضمنت رغبة مصر بإعادة ترشيح أبوالغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية جديدة.

ويسعى الحريري الذي جرى تكليفه بتشكيل الحكومة منذ قرابة شهرين، إلى تأليف حكومة تقوم بالإصلاحات التي طلبها المجتع الدولي، وعلى رأسهم الفرنسيون لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها، إلا أنه يصطدم بعراقيل توزيع الحصص والتوازن السياسي في لبنان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
دبيبة: لا أحمل جنسية غير الليبية.. وسأعمل على احتكار الدولة للسلاح
ليبيا
ضبط المتهم بدهس مواطن على طريق «شكشوك - نالوت»
ليبيا
ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟
طب وصحة
عسكريون من «الوفاق» يغادرون تركيا بعد تدريبهم على أنظمة دفاع جوي
ليبيا
برلين تدعو واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لتسوية الأزمة الليبية
ليبيا
جون بولتون يحذر من تحول ليبيا إلى قاعدة خلفية لعمليات الإرهابيين
ليبيا
يوفنتوس يضع قدما بنهائي كأس إيطاليا بثنائية لرونالدو في شباك إنتر ميلان
رياضة عالمية
السعودية تعلق دخول مواطنين من 20 دولة.. بينها الإمارات ومصر والولايات المتحدة و3...
دولى
العالم يتلقى 100 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا».. وتأكيد فعالية «سبوتنيك-في»
دولى
أسامة الصيد: برنامجي قائم على الأمن والسلم والاقتصاد وتقسيم ليبيا إلى 13 منطقة ...
ليبيا
المدعون الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة «الخيانة» غير المسبوقة
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبرز تعهدات المترشحين لحكومة ما قبل الانتخابات