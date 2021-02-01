حزب الله يعلن اسقاط طائرة «مسيّرة» اخترقت الأجواء اللبنانية

راية «حزب الله» في جنوب بلبنان، (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن حزب الله الإثنين إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية في جنوب البلاد، موضحاً أنها باتت في عهدة مقاتليه، في وقت أكد الجيش الإسرائيلي سقوطها من دون أن يحدد الأسباب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأفاد حزب الله في بيانه «أسقطت المقاومة الإسلامية صباح اليوم الاثنين طائرة مسيرة (درون) تابعة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا». وقال إنها «باتت في عهدة مجاهدي المقاومة».

وبعيد ذلك، قال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «خلال النشاط العملياتي على طول الخط الأزرق، سقطت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية»، من دون تحديد كيفية حصول ذلك، وأكد أنه «لا توجد خشية من تسرّب للمعلومات».

ولبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي رسمياً في حال حرب، حيث شهد لبنان في 2006 حرباً دامية بعد خطف حزب الله جنود اسرائليين، استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 اسرائيلياً معظمهم جنود.

وأعلنت دولة الاحتلال الاسرائيلي في 22 يناير المنصرم إسقاط طائرة مسيّرة دخلت مجالها الجوي آتية من لبنان، بعد ساعات من قصف صاروخي على سورية اتهمت بشنّه، وفي23 أغسطس 2020، أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة قرب بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، كذلك، أعلن اسقاط طائرة مماثلة في 9 سبتمبر 2019، بعد أسبوع من تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية آنذاك.

وتوعد حزب الله باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم دولة الاحتلال الاسرائيلي بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019 في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروتويعدّ حزب الله لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ.