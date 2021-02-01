مباحثات جزائرية مع روسيا لإنتاج لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 12:25 صباحا
لقاح «سبوتنيك-في» الروسي (أرشيفية: الإنترنت).

ذكرت الجزائر، الأحد، أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح (سبوتنيك في) الواقي من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيجور بيلييف، وفق «رويترز».

وأضاف في بيان «اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي..». وبدأت الجزائر حملة تطعيم يوم السبت، بعد يوم من تلقيها 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في. ومن المقرر أن تصل شحنة من لقاح أسترازينيكا الاثنين.

حملة تطعيم طوال السنة
وانطلقت الحملة من ولاية البليدة، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الجزائر، حيث اكتُشفت أولى الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد في مارس الماضي.

وقال رئيس الوزراء خلال تلقيه اللقاح، الأحد، بالعاصمة إن كمية الجرعات التي تعتزم الجزائر استيرادها ستكون «كافية»، مشيرا إلى حملة التطعيم «لن تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ولكن ستدوم طوال السنة». وسجلت الجزائر إجمالا 107339 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2891 وفاة.

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