السعودية تحث على الالتزام بقيود «كورونا» مع ارتفاع الإصابات مجددا

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة. (الإنترنت)

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الأحد، إن التهاون في اتباع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بالمملكة.

ورصدت المملكة 270 إصابة جديدة السبت، منها 105 حالات في العاصمة الرياض. وسجلت السعودية، وهي كبرى دول الخليج العربية الست، أكثر من 367800 إصابة و6370 وفاة حتى الآن، وهي أعلى حصيلة في المنطقة. وكانت شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات اليومية بعد بلوغها ذروة تجاوزت أربعة آلاف في يونيو، حيث صارت أقل من 100 حالة في أوائل يناير، وفق «رويترز».

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وقال الربيعة «رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية». وتابع في تصريحات تلفزيونية «عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع... أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا... أصارحكم القول إن هذه الفترة صعبة جدا».

حملات تطعيم

وتشهد الإمارات، جارة السعودية والتي بلغ عدد الإصابات فيها 303609 حالات حتى الآن، ارتفاعا في أعداد الإصابات اليومية إلى ثلاثة أمثالها خلال الشهر المنصرم بعد تدفق الزائرين على هذا المقصد السياحي في ديسمبر. وسجلت الإمارات الأحد 2948 إصابة جديدة، انخفاضا من ذروة بلغت 3966 الأسبوع الماضي، كما سجلت 12 وفاة لليوم الثاني على التوالي.

ورفعت الدول في هذه المنطقة المنتجة النفط القيود المفروضة لاحتواء كورونا إلى حد كبير باستثناء وضع الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. وبالإضافة إلى إمارة دبي في الإمارات، فرضت سلطنة عمان والبحرين أخيرا إجراءات جديدة في أعقاب ارتفاع في الإصابات.

وأطلقت جميع دول الخليج حملات تطعيم، وتعتبر الإمارات والبحرين ثاني ورابع دولتين على مستوى العالم من حيث معدل التطعيم باللقاحات بالنسبة للفرد.