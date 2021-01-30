الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي

الجزائر تلقت 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنك في" الروسي. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة الجزائرية بدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا السبت بعد يوم من تسلمها أول شحنة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وانطلقت الحملة من ولاية البليدة، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الجزائر، حيث جرى اكتشاف أول حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد في مارس آذار الماضي، بحسب «رويترز».

الجزائر تتلقى 50 ألف جرعة

قال جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا إن الجزائر تلقت 50 ألف جرعة من «سبوتنيك في» يوم الجمعة.

- «الصحة الجزائرية»: الأرقام المسجلة في العاصمة لا تستدعي الحجر الكلي

وقال وزير الاتصال عمار بلحيمر إن الجزائر ستتسلم شحنة من لقاح «أسترا زينيكا» الأحد، دون أن يذكر عدد الجرعات. والأولوية في حملة التطعيم للعاملين في مجال الصحة والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن. وسجلت الجزائر حتى الآن 107122 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و2888 وفاة.