مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 06:36 مساء
موقع انفجار سابق لسيارة مفخخة شمال سورية، (أرشيفية: أ ف ب).

 قالت وزارة الدفاع التركية والدفاع المدني المحلي إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بشمال سورية، اليوم السبت.

وتابعت الوزارة في بيان أن الهجوم وقع في منطقة صناعية بوسط المدينة وأسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا، وأنحت باللائمة فيه على وحدات حماية الشعب الكردية السورية، بحسب «رويترز».

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وحدات حماية الشعب، وتعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي ينشط داخل حدودها، وشنت عدة عمليات توغل في أراضي سورية دعما لمسلحين من المعارضة السورية لدفعها بعيدا عن الحدود التركية.

وتحتفظ أنقرة حاليا بوجود عسكري كبير في المنطقة، وتنشر آلاف الجنود في آخر جيب يسيطر عليه مسلحو المعارضة السورية. وقال الدفاع المدني المحلي إن قتلى انفجار السيارة المفخخة ستة بينهم أطفال.

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