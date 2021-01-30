تونس: اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 04:03 مساء

اندلعت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن التونسية في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية، وفقًا لمانقلته قناة «سكاي نيوز عربية».

وقالت قناة «سكاي نيوز عربية» إن «تعزيزات أمنية إضافية تصل إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، والمتظاهرين يرددون شعارات تطالب بسقوط حزب النهضة والنظام».

وتشهد تونس منذ 14 يناير الجاري تظاهرات في عدة مدن للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلًا، وبإطلاق مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات التي جرت على مدى ليالٍ، حيث هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عامًا في السلطة.

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