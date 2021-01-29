فلسطينيون يعيدون زرع أشجار اقتلعها الاحتلال في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 01:33 صباحا
مزارعون فلسطينيون يزرعون أشجارا قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة في 28 يناير 2021. (أ.ف.ب)

زرع نشطاء فلسطينيون، الخميس مئات الأشجار في محمية بشمال الضفة الغربية المحتلة غداة عملية إسرائيلية تم خلالها اقتلاع آلاف الأشجار بحجة انها قريبة من منطقة عسكرية.

وأفادت وكالة «فرانس برس» أن عشرات الناشطين والعاملين في وزارة الزراعة الفلسطينية قاموا بزرع أشجار صغيرة في محمية خربة عينون بشرق محافظة طوباس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير وزارة الزراعة جعفر صلاحات في منطقة طوباس قوله «إن عدد الأشجار التي تمت زراعتها اليوم بلغ 500 شجرة وسيتم خلال الأيام المقبلة استكمال زراعة المنطقة بأكملها».

وصرح معتز بشارات وهو ناشط فلسطيني مناهض للاستيطان الإسرائيلي لـ«فرانس برس» أن الجيش اقتلع الأربعاء نحو 10 آلاف شجرة وفقا للسلطات الفلسطينية «بحجة أن القطاع منطقة عسكرية مغلقة». وأعلن مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أنه «أخلى منطقة رماية» كانت تجري فيها نشاطات «زراعية غير مشروعة». وأضاف المكتب أن «هذه العملية نفذت طبقا لإجراءات السلطات المحلية وفقا للقانون المطبق في يهودا والسامرة»، الاسم الذي تطلقه اسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

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وغالبا ما تشهد طوباس صدامات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين أو الجيش الإسرائيلي الذي يهدم فيها أحيانا مساكن يعتبرها غير مشروعة. وأكد الناشط الفلسطيني خيري حنون الذي ينظم بانتظام تظاهرات ضد الاستيطان الإسرائيلي «أتينا هنا لنبعث رسالة إلى المحتل (الاسرائيلي) الذي يحاول طردنا من هذه الأرض». وأضاف «هذه الأشجار جذورنا وتاريخنا وإرثنا وهويتنا».

ويقيم اليوم أكثر من 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات هي غير شرعية في نظر القانون الدولي، في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، حيث يقطن 2,8 مليون فلسطيني.

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