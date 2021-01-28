المغرب يبدأ حملة تطعيم ضد «كورونا» الخميس

مريض في وحدة العناية الفائقة في مستشفى «بسلا» في المغرب، 23 أبريل 2020. (رويترز)

قال القصر الملكي إن المغرب سيبدأ حملة التطعيم للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، اليوم الخميس، بعد أن تسلم جرعات من شركتي «أسترازينيكا» و«سينوفارم».

وقال القصر في بيان إن المغرب لديه جرعات كافية لبدء الحملة التي ستكون متاحة لجميع الأشخاص فوق سن السابعة عشرة، حسب وكالة «رويترز». وسبق أن أعلنت الحكومة المغربية بدء تطعيم العاملين في مجال الصحة والأمن والتدريس هذا الأسبوع، وأطلقت موقعًا إلكترونيا ليسجل الآخرون أسماءهم للحصول على اللقاح.

وتسلم المغرب، الأربعاء، نصف مليون جرعة من لقاح شركة «سينوفارم» الصينية للوقاية من فيروس «كورونا». وهذه ثاني شحنة لقاحات تصل المغرب بعد تسلمها مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا» من صنع معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح.

- المغرب تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينية المضاد لكورونا

ووقعت المملكة اتفاقا مع «سينوفارم» في أغسطس يتضمن إجراء تجارب سريرية في المغرب، إضافة إلى إعلان خطط لإقامة مصنع للإنتاج، كما وقعت في سبتمبر اتفاقًا لشراء لقاح «أسترازينيكا».

ويعتزم المغرب تطعيم 25 مليون نسمة، أي 80% من سكانه، في غضون ثلاثة أشهر، حسب «رويترز»، فيما أوضح مسؤولون بوزارة الصحة أن قدرة المغرب على إطلاق برنامج وطني واسع النطاق تعتمد على تدفق ثابت للإمدادات في ظل تزايد المنافسة العالمية على جرعات اللقاحات.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في المغرب 467 ألفا و493 حالة، فيما بلغ مجمل الوفيات جراء الوباء الذي ظهر في الصين لأول مرة إلى 8187 حالة.