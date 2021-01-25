الرئاسة الجزائرية: تبون وماكرون يلتزمان باستئناف العمل بخصوص ملف الذاكرة

الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون (يمين) ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)

أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون الأحد التزامهما «استئناف العمل معاً» حول قضايا ذات اهتمام مشترك فور عودة الأخير إلى بلاده من ألمانيا حيث يستكمل علاجاً من مضاعفات الإصابة بـ«كوفيد-19» وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان المقتضب أنّ تبون «تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية» من نظيره الفرنسي «اطمأن فيها عن صحته» وأبلغه خلالها «رغبته في استئناف العمل معاً على الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الاقتصادية والقضايا الإقليمية وملف الذاكرة»، وذلك فور عودة الرئيس الجزائري إلى البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بدوره، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد، تبون «استعداده للعمل على هذه الملفات مع عودته إلى الجزائر»، وفق البيان، كما أكد قصر الإليزيه حصول الاتصال بين الرئيسين، مشيرا الى أنهما اتفقا على ان يتحادثا بعد عودة تبون إلى الجزائر العاصمة، وكان ماكرون وعد باتخاذ «خطوات رمزية» لمحاولة المصالحة بين البلدين، لكنه استبعد تقديم «الاعتذارات» التي طالبت بها الجزائر.

و أجرى الرئيس الجزائري البالغ من العمر 75 عاماً عملية جراحية «ناجحة» في القدم في ألمانيا حيث كان تلقى العلاج لمدة شهرين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولم يجري إعلان تاريخ عودته إلى الجزائر.

وجرى الإعلان عن العملية الجراحية في التوقيت نفسه الذي تسلّم خلاله ماكرون تقريرا للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر، يتضمن مقترحات ترمي لإخراج العلاقة بين فرنسا والجزائر من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة، ولم تصدر الجزائر أي تعليق رسمي في غياب الرئيس، ما عدا تعليقات بعض المؤرخين وتأسّف جزائريين لرفض الرئيس الفرنسي «الاعتذار» عن 132 سنة (1830-1962) من الاستعمار الفرنسي للجزائر.