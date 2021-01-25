منظمات حقوقية تخشى تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق

أفراد من تنظيم «داعش» محكوم عليهم بالإعدام، 29 يونيو 2018. (فرانس برس)

أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد.



وقُتل 32 شخصًا وأُصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد، الخميس، تبناهما تنظيم «داعش» وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات، حسب وكالة «فرانس برس».



المصادقة على 340 حكم إعدام

وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الرئاسة «صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادرًا عن المحاكم العراقية المختصة، مكتسبة الدرجة القطعية، وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقًا للدستور والقانون».



وأضاف: «لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعًا وفقًا للسياقات المتبعة، وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى».



وبحسب المسؤول، فإن غالبية الأحكام صدرت في فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم، وبينها عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي يعارض عقوبة الإعدام.



ولم يرغب المسؤول الرئاسي ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى «داعش».



أداة سياسية

وقالت الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش» بلقيس والي، للوكالة الفرنسية، إن إعلان هذه الأمر دليل على أن «عقوبة الإعدام أداة سياسية».



وأوضحت: «القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس (إنهم يعملون من أجلهم) من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات».



وتعد المصادقة على أحكام الإعدام أمرًا معتادًا في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات. وكان قد نفذ مئة حكم إعدام شنقًا خلال العام 2019 وحده.



والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 جهاديًّا. وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرَّض لها إثر اغتيال ثمانية مدنيين على يد تنظيم الدولة الإسلامية.



الحيرة بين الانتقام و«حقوق الإنسان»

ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات الجهاديين، «وفي النتيجة أصبح العراق أمام خيارات محدودة فيما يتعلق بحقوق الإنسان».