الانفصاليون الصحراويون يعلنون قصف منطقة الكركرات بأربعة صواريخ

لافتة عند المركز الحدودي الكركرات. (أرشيفية: الإنترنت)

قصف الانفصاليون الصحراويون منطقة الكركرات على الحدود المغربية - الموريتانية مساء أمس السبت.



وقالت وكالة الأنباء الصحراوية في بيان نقلته عن مصدر عسكري إن «الجيش الصحراوي وجّه أربعة صواريخ استهدفت (...) الكركرات».



في 13 نوفمبر، أعلنت المغرب أنها أطلقت عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل «إعادة إرساء حرية التنقل» المدني والتجاري في المنطقة.



ودانت السلطات المغربية كذلك «استفزازات» بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.