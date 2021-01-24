الانفصاليون الصحراويون يعلنون قصف منطقة الكركرات بأربعة صواريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 08:35 صباحا
لافتة عند المركز الحدودي الكركرات. (أرشيفية: الإنترنت)

قصف الانفصاليون الصحراويون منطقة الكركرات على الحدود المغربية - الموريتانية مساء أمس السبت.

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية في بيان نقلته عن مصدر عسكري إن «الجيش الصحراوي وجّه أربعة صواريخ استهدفت (...) الكركرات».

في 13 نوفمبر، أعلنت المغرب أنها أطلقت عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل «إعادة إرساء حرية التنقل» المدني والتجاري في المنطقة.

ودانت السلطات المغربية كذلك «استفزازات» بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد
عربى
طلعت يوسف يتسلم مهمته مع «الأهلي طرابلس» ويشرح أهداف التجربة الثالثة
رياضة محلية
زعيمان قبليان يقاضيان الرئيس البرازيلي بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»
دولى
إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار
ليبيا
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري
رياضة محلية
وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما
دولى
أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ «الاعتقالات العشوائية»
عربى
كيف يؤثر «كورونا» نفسيا في المتعافين؟
طب وصحة
الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: قد نتوصل في بوزنيقة إلى اعتماد آلية ومعايير الترشح ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور