مصر تبدأ حملة تطعيمات ضد «كورونا» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 11:44 مساء
مصريان يمران أمام أحد المساجد الأثرية بوسط العاصمة القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت).

تبدأ مصر غدًا الأحد حملة تطعيمات للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» تبدأ بالطواقم الطبية، على ما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تصريحات مسجلة، السبت.

وسجلت مصر، الجمعة، 748 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و52 وفاة. لكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المعدل المنخفض نسبيًا لفحوص الكشف عن الفيروس، فضلًا عن استبعاد نتائج الفحوص الخاصة، حسب وكالة «رويترز».

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات، التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية «سينوفارم» في ديسمبر.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات «جافي» تكفي لتطعيم 20 مليونًا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

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