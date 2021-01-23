الصومال: الجيش الأوغندي يعلن مقتل 189 مقاتلا من حركة الشباب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 03:47 مساء
جنود من قوات حفظ السلام في الصومال. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الجيش الأوغندي المشارك في قوات «حفظ السلام» بالصومال، أن جنودا من قواته قتلوا 189 مقاتلا من حركة «الشباب» جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت القوات المسلحة الأوغندية في بيان إن «جنودها داهموا يوم الجمعة مخابئ لحركة الشباب في ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كيلومتر بقليل جنوب غربي مقديشو»، مضيفة أن المداهمة «شهدت إجهاز القوات على 189 مقاتلا مرتبطين بتنظيم القاعدة وتدمير عدد من المعدات العسكرية ومواد تُستخدم في الهجمات الإرهابية».

وتشارك قوات أوغندية في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تهدف إلى دعم الحكومة المركزية وإيقاف مساعي حركة «الشباب» للانقلاب عليها.

وسيطرت حركة «الشباب»، التي تسعى لإطاحة الحكومة المركزية في الصومال وتطبيق فهمها المتشدد للشريعة الإسلامية، على معظم مناطق جنوب ووسط الصومال حتى العام 2011 عندما تمكنت قوات الاتحاد الأفريقي من إخراجها من العاصمة مقديشو.

إلا أنها ورغم خسارتها على الأرض لا تزال تنفذ هجمات كبيرة وغالبا ما تعلن عن سقوط ضحايا بأعداد تتعارض مع تلك التي يعلنها المسؤولون الحكوميون.

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