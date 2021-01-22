الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا بمخيم للاجئين بسورية

لقطة عامة لمخيم «الهول» للنازحين الذي يديره الأكراد في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية. (أرشيفية: رويترز)

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سوريًّا وعراقيًا في النصف الأول من يناير بمخيم الهول للاجئين، الذي يديره الأكراد بشمال شرق سورية، ويضم نازحين وأسر مقاتلين من تنظيم «داعش».

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، الجمعة: «نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضًا موظفي الإغاثة»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف: «كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن»، وأشار إلى أن المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية- سورية يؤوي نحو 62 ألفًا من دول مختلفة.