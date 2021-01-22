الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا بمخيم للاجئين بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 01:32 مساء
لقطة عامة لمخيم «الهول» للنازحين الذي يديره الأكراد في محافظة الحسكة بشمال شرق سورية. (أرشيفية: رويترز)

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سوريًّا وعراقيًا في النصف الأول من يناير بمخيم الهول للاجئين، الذي يديره الأكراد بشمال شرق سورية، ويضم نازحين وأسر مقاتلين من تنظيم «داعش».

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، الجمعة: «نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضًا موظفي الإغاثة»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف: «كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن لما نراه الآن»، وأشار إلى أن المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية- سورية يؤوي نحو 62 ألفًا من دول مختلفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
العدد 270 من جريدة «الوسط»: انفراجة في العملية السياسية تمهد للسلطة الجديدة.. ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية
ليبيا
تعادل بطعم الخسارة لليبيا في بطولة «الشان»
رياضة محلية
«تعليم الموقتة» تؤكد استمرار الدراسة في مراقبات البلديات التابعة لها
ليبيا
بالصور.. آثار الحريق والانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت.. ...
ليبيا
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
سلطنة المسماري تبين تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي