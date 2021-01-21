البابا فرنسيس يعتبر تفجيري بغداد «عملا وحشيا عبثيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 03:47 مساء
بابا الفاتيكان فرنسيس. (الإنترنت)

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، عن «حزنه العميق» للتفجيرين، اللذين وقعا في بغداد، الخميس، وأسفرا عن 32 قتيلًا على الأقل واعتبرهما «عملا وحشيًا عبثيًا».

وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح قال البابا، الذي ينوي زيارة العراق في مارس إنه «واثق من أن الجميع سيسعى لتخطي العنف بأخوة وتضامن وسلام»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووقع التفجيران في سوق «البالة» في ساحة الطيران، التي غالبًا ما تعج بالمارة، والتي شهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا. وكما في 2018، يأتي الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية، وهو استحقاق غالبًا ما يترافق مع أعمال عنف في العراق.

وسمع دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة. وأفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس» في المكان بوصول عدد من سيارات الإسعاف، بينما انتشر جنود في الساحة بكثافة، وكان عدد منهم يساعد فرق الإسعاف. 

وعلّق الرئيس العراقي برهم صالح على الانفجارين في تغريدة على حسابه على «تويتر» قائلًا: «الانفجاران الإرهابيان ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام». وأضاف: «نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا».

ووصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق التفجيرين بـ«العمل المروع»، مشيرة إلى أنهما «لن يوقفا مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار».

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