توقيع أول اتفاق إماراتي- إسرائيلي في مجال الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 12:32 مساء
طائرة تابعة لشركة «فلاي دبي» الإماراتية تحط في مطار «بن غوريون» قرب تل أبيب، 26 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

وقّعت شركتان إسرائيلية وإماراتية أول اتفاق بين البلدين في مجال الطاقة المتجدّدة، وفق ما أعلن مسؤولون، الأربعاء، في حين تدفع الدولة العبرية قدما باتّجاه مشاريع من شأنها أن ترفعها إلى مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا القطاع.

ويندرج الاتفاق في إطار جملة روابط تجارية من المقرّر إقامتها بين «إسرائيل» والإمارات بعدما وقّعت الدولتان في سبتمبر اتفاقًا لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة، ضمن سياق اتفاقات لتطبيع علاقات دول عربية مع «إسرائيل»، اصطلح على تسميتها اتفاقات «أبراهام»، حسب وكالة «فرانس برس».

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والأربعاء تم توقيع الاتفاق في مجال الطاقة الشمسية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«أي.دي.إف رينيوابلز» الإسرائيلية، وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية العملاقة «أو.دي.إف».

وجاء في تغريدة أطلقها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينز: «هذه أولى ثمار اتفاقات أبراهام في قطاع الطاقة»، وقد توقّع أن يتيح التعاون لبلاده أن تصبح في غضون ست سنوات دولة رائدة عالميًا في مجال الطاقة الشمسية. من جهته رحّب المدير التنفيذي لشركة «مصدر» الإماراتية محمد جميل الرمحي بـ«حقبة جديدة من التعاون» في مجال الطاقة النظيفة بين البلدين.

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