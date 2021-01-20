وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد بالعاصمة البريطانية

الإعلامي الفلسطيني سامي حداد, (الإنترنت)

توفي الإعلامي الفلسطيني سامي حداد، والذي يعد من جيل المؤسسين في قناة الجزيرة القطرية، وذلك بالعاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض .

ونعت الإعلامية بقناة الجزيرة إيمان عياد، الإعلامي الفلسطيني من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة «الإعلامي الفلسطيني سامي حداد، من جيل المؤسسين في قناة الجزيرة وأول رئيس تحرير للقناة، في ذمة الله».

وتابعت «رفيق العمل والشاشة والمشوار الطويل، من ترك بصمة مهنية في الرأي والرأي الآخر، وأثرا طيبا في قلوب كل من عرفه.. الرحمة لروحه وخالص التعازي لعائلته، والأسرة الإعلامية على الفقيد الكبير، والصبر لأهله ولقلوبنا».