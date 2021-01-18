نشر الجيش في شوارع تونس نتيجة الاضطرابات.. وتوقيف أكثر من 600 شخص

جانب من المواجهات الليلية بين قوات الأمن ومحتجين تونسيين. (الإنترنت)

اعتُقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية؛ فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

اعتقال عشرات الشبان في تونس بعد اندلاع مواجهات مع الشرطة ليلًا

وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن. وإثر ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، فرضت تونس الإغلاق، الخميس الماضي، وهو اليوم الذي صادف مرور عقد على إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي بعد احتجاجات شعبية.