نشر الجيش في شوارع تونس نتيجة الاضطرابات.. وتوقيف أكثر من 600 شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 01:34 مساء
جانب من المواجهات الليلية بين قوات الأمن ومحتجين تونسيين. (الإنترنت)

اعتُقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية؛ فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، اليوم الإثنين، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن. وإثر ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، فرضت تونس الإغلاق، الخميس الماضي، وهو اليوم الذي صادف مرور عقد على إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي بعد احتجاجات شعبية.

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