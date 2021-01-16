عقوبات أوروبية تمنع وزير الخارجية السوري من السفر إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 10:49 صباحا
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. 16 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة وزير الخارجية السوري المعيّن أخيرا فيصل المقداد في قائمة العقوبات التي تستهدف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبهذه الخطوة يرتفع عدد مسؤولي نظام الرئيس السوري وحلفائه الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء، إلى 289، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على السلطات السورية في العام 2011 على خلفية القمع الدموي لاحتجاجات مناهضة للحكومة، وأسفر النزاع في سورية عن 387 ألف قتيل وشرّد الملايين.

وجرى تعيين المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في نوفمبر العام الماضي، وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 وحتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.

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