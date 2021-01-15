التحالف بقيادة السعودية: اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران صوب المملكة.
ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله إن: «الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية».
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