التحالف بقيادة السعودية: اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

منصة اعتراض صواريخ تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران صوب المملكة.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله إن: «الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية».