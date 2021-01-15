التحالف بقيادة السعودية: اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 10:51 صباحا
منصة اعتراض صواريخ تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران صوب المملكة.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف قوله إن: «الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
شبهها بـ«الفيل».. لافروف يهاجم تصرفات واشنطن وحلفائها في ليبيا
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا
طب وصحة
«كورونا» يعيد فرض الإغلاق عالميا.. واجتماع طارئ لمنظمة الصحة لدراسة النسخ ...
دولى
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين يحتاجها جسمك