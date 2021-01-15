الداخلية البحرينية: قطر تطلق بطل كمال أجسام احتجز في رحلة صيد

صيادون قرب المنامة في 20 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

قالت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، إن قطر أفرجت عن بطل في كمال الأجسام، وبحرينيين اثنين آخرين، احتجزوا أثناء قيامهم برحلات صيد.

وطالبت المنامة، الأحد، السلطات القطرية بالإفراج عن لاعب كمال الأجسام سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر، الجمعة، في ثالث واقعة من نوعها في الأشهر الأخيرة، والتي حدثت بعد أن وافقت البحرين وحلفاؤها العرب على إنهاء نزاع سياسي مع الدوحة، حسب وكالة «رويترز».

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن السلطات القطرية أفرجت أيضًا عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر، لافتة إلى أن قواربهم ما زالت محتجزة.

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وأضافت: «عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم»، ولم يصدر بعد تعليق من السلطات القطرية.

وأعلنت المنامة، الأحد، فتح مجالها الجوي لقطر اعتبارًا من 11 يناير بموجب اتفاق مدعوم من الولايات المتحدة أبرم هذا الشهر لإنهاء النزاع الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في منتصف العام 2017.

واستأنفت الدول الأربع الروابط الجوية مع قطر. وقال مسؤول إماراتي رفيع إن إعادة العلاقات الدبلوماسية ستستغرق مزيد الوقت بينما تعيد الأطراف بناء الثقة. وفرضت الدول المقاطعة بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة ذلك وتقول إن الحظر يهدف إلى تقويض سيادتها.