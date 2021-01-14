كبير مفاوضي جماعة الحوثي اليمنية: لن نتخلى عن السلام رغم قرار واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 09:06 مساء
القيادي في جماعة «أنصار الله»، محمد علي الحوثي. (الإنترنت)

قال كبير المفاوضين بجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، إن الحركة لن تنسحب من محادثات السلام مع الأمم المتحدة والسعودية رغم قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن الإدراج في القائمة السوداء الذي يستوجب فرض عقوبات على الجماعة وثلاثة من أعضائها سيدخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير في نهاية ولاية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق «رويترز».

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وكان ثلاثة مسؤولين كبار بالأمم المتحدة دعوا الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم الخميس إلى التراجع عن القرار محذرين من أنه سيدفع اليمن إلى مجاعة واسعة النطاق وسيعرقل جهود السلام.

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