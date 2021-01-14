الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث «مجاعة غير مسبوقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 05:55 مساء
مجموعة من أنصار الحوثيين في موقع سقوط مقاتلة سعودية باليمن، 15 فبراير 2020 (أ ف ب).

أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدةن الخميس، أمام مجلس الأمن أن على الولايات المتحدة «أن تلغي» قرارها بتصنيف المتمردين الحوثيين جماعة «إرهابية»، تحت طائلة حصول مجاعة غير مسبوقة في اليمن منذ نحو أربعين عاما.

وبحسب «فرانس برس»، تساءل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك «ما الذي سيمنع (المجاعة)؟ تراجع عن القرار» الذي يدخل حيز التنفيذ في 19 يناير، لافتا إلى أن الاستثناءات التي وعدت بها واشنطن للسماح للمنظمات غير الحكومية بإيصال المساعدة الإنسانية لن تحد من خطر مجاعة واسعة النطاق.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت متأخر الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

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