تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام

الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في صورة التقطت في 20 مارس 2006. (أ ف ب)

تمرّ الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وسط إغلاق تام في البلاد بسبب تفشي وباء «كوفيد-19»، ما يحول دون نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.



ويقول رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي: «كان من المفروض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة (في وسط العاصمة التونسية) للمطالبة بمزيد العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب»، حسب وكالة «فرانس برس».



وأضاف: «لكن يوم 14 يناير سأبقى في البيت للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لأن الأزمة الصحية شديدة ويجب اتخاذ إجراءات قوية».



وتسجل البلاد منذ أسابيع أكثر من خمسين وفاة يوميا، وحذر عديد المسؤولين في القطاع الصحي من مشكلات في توفير أسرة الأكسجين والإنعاش في عديد المستشفيات في المحافظات. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس (وسط) وقفصة (غرب)، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.



ويشعر عديد التونسيين بـ«الإحباط» تغذيه نسبة البطالة المرتفعة، والتضخم، وتدهور القطاع الصحي. وفاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عددًا كبيرًا من الوظائف.



في 14 يناير 2011، وبعد أسابيع من احتجاجات سلمية كانت بدأت إثر إقدام بائع الخضار المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في محافظة سيدي بوزيد (وسط) المهمشة، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وفي شارح الحبيب بورقيبة، وطالبوا برحيل نظام بن علي.



وغادر بن علي في تلك الليلة تونس نحو السعودية، حيث عاش في المنفى بضع سنوات بعيدًا عن الأضواء، قبل أن يتوفى في 2019. وتمكنت تونس، وحدها بين ما صار يعرف بدول «الربيع العربي»، من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، بينما دخلت الدول الأخرى إما في فوضى وغياب للأمن أو عادت الى أنظمة ديكتاتورية تحكم فيها السلطة بقبضة من حديد.

أزمات متواصلة في قطع السياحة التونسي

ويقول الطالبي: «يمكن أننا محبطون، ولكن هذا لا يعني أن هناك إحساسا بالندم. عشر سنوات، هذا قليل لتغيير نظام جاثم منذ عقود. يمكن أن نفتخر بالتقدم الذي حصل»، علل كلامه قائلًا: «أرسينا نظامًا سياسيًّا جديدًا وتوافقنا على دستور برغم أنه لم يُفعّل كليًّا واحترمنا آجال الانتخابات»، وتابع: «اليوم يجب أن يكون هناك انتقال اقتصادي».