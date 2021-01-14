وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك

رئيس مجلس الشورى المصري الأسبق صفوت الشريف. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر مصرية مطلعة إن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق توفى، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكان الشريف آخر رئيس لمجلس الشورى في عصر الرئيس الراحل حسني مبارك، يعانى من سرطان الدم منذ 6 سنوات. وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقى العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي.

وصفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933. بمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وكان أحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي حتى محاكمته من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد صلاح نصر وبعض من أفراد الجهاز.

وكان وزير الإعلام المصري الأسبق أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، شغل منصب الأمين العام للحزب بين العامين 2002 و2011.ورئيساً سابقاً لمجلس الشوري المصري، وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات في عهد السادات قبل أن يتولي منصب وزير الاعلام المصري في عصر مبارك.