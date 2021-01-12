الإعدام لمنفذ عملية طعن ثمانية أشخاص بينهم سياح في الأردن العام 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 11:55 صباحا

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، بالإعدام شنقا على أردني بعد إدانته بطعن ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة سياح مكسيكيون وسائحة سويسرية في نوفمبر 2019، بمدينة جرش الأثرية في شمال المملكة، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة «فرانس برس» داخل قاعة المحكمة.

والمحكوم المعروف بأبو رويس أردني من أصل فلسطيني، وهو من سكان مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين في جرش الذي يؤوي نحو عشرين ألف لاجئ. وقام بطعن أربعة أردنيين بينهم دليل سياحي وعنصرا أمن وأربعة سياح في جرش الواقعة على بعد 51 كلم شمال عمان. واعتقلته الأجهزة الأمنية بعد الاعتداء مباشرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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