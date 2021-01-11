اليمن: الحوثيون يدينون القرار الأميركي بتصنيفهم جماعة إرهابية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 10:50 صباحا
القيادي في جماعة «أنصار الله»، محمد علي الحوثي. (الإنترنت)

دان مسؤول في جماعة «أنصار الله» المعروفة بـ«الحوثيون» في اليمن، الإثنين، قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة «إرهابية»، وأكدوا احتفاظهم بحق الرد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب القيادي في جماعة «أنصار الله»، محمد علي الحوثي في تغريدة، «سياسة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد».

وأكد محمد علي الحوثي: «لا يهم الشعب اليمني أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب كونها شريكة فعلية في قتل أبناء الشعب اليمني وفي تجويعه».

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