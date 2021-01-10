الرئيس الجزائري يعود إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 04:58 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أول ظهور له على «تويتر». (الإنترنت)

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إلى ألمانيا لتلقي العلاج من مضاعفات تسبب بها «كوفيد-19»، الذي سبق أن أُصيب به، وفق ما أفاد التلفزيون العام.

وغادر تبون إلى برلين من قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة، حيث كان في وداعه مسؤولون كبار، وفق المصدر نفسه. وسبق أن تلقى العلاج من «كوفيد-19» لشهرين في ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر في 29 ديسمبر، بحسب «فرانس برس».


وتأتي هذه العودة إلى ألمانيا بعد أقل من اسبوعين من إقامة علاجية أولى في هذا البلد استمرت شهرين. ولم تصدر أي معلومات عن فترة بقاء الرئيس الجزائري في ألمانيا لاستكمال علاجه. وكان تبون (75 عاما) عاد من برلين في 29 ديسمبر بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي اصيب به في اكتوبر وتمضيته فترة نقاهة.

وعرض التلفزيون العام الاحد مشاهد للرئيس الجزائري في صالون الشرف في قاعدة بوفاريك الجوية قرب الجزائر العاصمة حيث كان في وداعه مسؤولون كبار قبل أن يغادر الى برلين.

وذكر التلفزيون أنه كان مقررا أن يتلقى الرئيس هذا العلاج قبل عودته الى الجزائر، لكن العملية ارجئت كونها غير ملحة وبسبب التزامات لتبون تتصل ببعض «الملفات الطارئة». وعاد تبون الى الجزائر لتوقيع قانون المالية للعام 2021 قبل 31 ديسمبر الفائت وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء في شأنه في الاول من نوفمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة
دولى
فضيحة تهز سمعة رئيس وزراء الجزائر الأسبق
عربى
انتقادات لـ«واتساب» بعد التعديلات الأخيرة
علوم وتكنولوجيا
ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم