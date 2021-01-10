مصر: 989 إصابة جديدة بـ«كورونا» و57 حالة وفاة

مصريان يمران أمام أحد المساجد الأثرية بوسط العاصمة القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت).

أحصت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، 989 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 765 حالة شفاء، و57 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن 765 متعافيا من فيروس «كورونا» خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في مصر 118 ألفا و294 حالة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وحسب مستشار وزيرة الصحة والسكان لشوون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، فقد سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 989 حالة إصابة جديدة جديدة بفيروس «كورونا»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس إلى 148 ألفا و799 حالة.

في حين زادت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في مصر إلى 8142 حالة، بعد الإعلان عن 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.