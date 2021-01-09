الأردن يبدأ حملة تطعيم ضد «كورونا» الأربعاء

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح ثاني مستشفى لمرضى «كوفيد-19» في أربد. (أ ف ب)

قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، السبت، إن الأردن سيبدأ برنامج التطعيم ضد مرض «كوفيد-19» في غضون أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عبيدات قوله إن البرنامج سيبدأ يوم الأربعاء بعد الوصول المتوقع للدفعات الأولى من لقاح «فايزر-بيونتيك» الإثنين، مضيفا أن إمدادات اللقاح التي طورتها شركة «سينوفارم» الصينية للأدوية ستصل في وقت لاحق من مساء السبت.

وأعلن الأردن في الثالث من يناير إبرام اتفاق مع شركة «فايزر» وشريكتها «بيونتيك» لشراء مليون جرعة من لقاحهما ومليوني جرعة أخرى عبر برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يهدف إلى حصول مواطني البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل على التطعيمات، حسب وكالة «رويترز».

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وسبق أن قال عبيدات إن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج تطعيم مجاني لأكثر من 20% من سكان المملكة البالغ عددهم عشرة ملايين، وأكد، السبت، أن برنامج التطعيم سيعطي الأولوية «للفئات الأكثر تأثرًا، والمتمثلة في كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضًا، والمتمثلة في الكوادر الطبية والصحية».

وأضاف: «الحكومة توصلت أيضًا إلى تفاهمات مع شركتي أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون» حول توفير اللقاحات. وشهد الأردن انخفاضًا حادًا في الإصابات منذ أن بلغت الموجة الثانية ذروتها في نوفمبر حين كان يسجل حوالي 60 حالة وفاة يوميًا. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الأردن حتى السبت 305 آلاف و959 حالة، إضافة إلى 4009 وفيات.