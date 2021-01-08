ألماني يترأس بعثة الأمم المتحدة في السودان

أعضاء من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» في مخيم كالما للنازحين في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، 31 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

اختير الأستاذ الألماني والخبير في العلوم السياسية فولكر بيرثس، الخميس، لتولي منصب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، حيث سيترأس المهمة الجديدة للمنظمة الدولية في ذلك البلد، وقفا لبيان للأمم المتحدة.

والاستاذ البالغ 62 عامًا يتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة. واختاره الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس، قبل أربعة أشهر فقط على تعيينه في منصب كبير المستشارين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في سبتمبر، حسب وكالة «فرانس برس».

وتولى بيرثس سابقا مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سورية بين 2015 و2016 قبل توليه مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وليبيا. وقال غوتيريس في البيان: «يحمل السيد فولكر بيرثس معه إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاما من الخبرة في التعليم الجامعي والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما فيها مع الأمم المتحدة، وكذلك خبرة كبيرة في حل النزاعات والعلاقات الجيوسياسية الإقليمية».

- بعثة حفظ السلام في دارفور تنهي مهمتها وسط مخاوف من تجدد العنف

ومنصب ممثل الأمم المتحدة إلى السودان شاغر منذ إنشاء بعثة الامم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، في يونيو 2020. وبعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور «يوناميد»، ستعمل بعثة «يونيتماس» ومقرها في الخرطوم على مساعدة السلطات خلال الفترة الانتقالية السياسية التي بدأت مع الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وشكلت البلاد حكومة عسكريين ومدنيين في أغسطس 2019، أوكلت إليها مهمة مدتها 3 سنوات للإشراف على العملية الانتقالية. وقالت مصادر دبلوماسية إن استعداد السودان للسماح لتولي شخصية من الغرب لبعثة «يونيتامس»، رغم الرغبة في إدارة إفريقية للشؤون السياسية في القارة، مردّه على الأرجح للأمل بالحصول على تمويل دولي بسهولة أكبر.