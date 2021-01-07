الخطوط القطرية تسيّر أول رحلة في المجال الجوي السعودي منذ الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 10:45 مساء
طائرة إيرباص إيه 350 تابعة للخطوط القطرية بعد إقلاعها من مطار تولوز بلانياك بفرنسا في 27 سبتمبر 2019. (أ.ف.ب)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، تسيير رحلة في المجال الجوي السعودي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الأزمة الخليجية. 

وقال الشركة في تغريدة على «تويتر» إنّ «الخطوط الجوية القطرية بدأت بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبورغ» مساء الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

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كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو 2017 علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة. واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها.

والثلاثاء اتفقت الدول الأربع على رفع القيود التي فرضتها على قطر، وذلك خلال قمة نظّمت في مدينة العلا في غرب السعودية وتوّجت جهودا دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى إلى تحقيق إنجازات دبلوماسية مع قرب انتهاء ولايته. وكان وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن الإثنين أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.

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