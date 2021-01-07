سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لـ«عدوان إسرائيلي» في جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 12:12 صباحا
الدفاع الجوي السوري يرد على قصف إسرائيلي جنوب دمشق ليل 20 تموز/يوليو 2020. (أرشيفية: أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت ليل الأربعاء لـ«عدوان إسرائيلي» في جنوب البلاد. 

وذكرت سانا في نبأ عاجل أنّ «وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية»، مشيرة إلى «سماع دوي انفجارات في سماء جنوب دمشق».

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ «ضربات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مواقع جنوب العاصمة دمشق»، مشيراً إلى أنّها حصلت «بعد أقلّ من 48 ساعة لزيارة ضباط من الحرس الثوري للمنطقة».

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية والصاروخية على سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في جارتها الشمالية في 2011، وقد استهدفت هذه الضربات مواقع للجيش السوري وأخرى لقوات إيرانية ولحزب الله اللبناني.

وفي تقرير نادر، قال الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنّه قصف خلال العام 2020 نحو 50 هدفاً في سوريا.

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