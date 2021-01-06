المغرب تعبر عن ارتياحها للتطور الإيجابي للعلاقات بين السعودية وقطر

ولي العهد السعودي خلال توقيعه على بيان العلا. (الإنترنت)

عبرت المملكة المغربية أمس الثلاثاء عن ارتياحها «للتطور الإيجابي» الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن المملكة المغربية «انطلاقا مما يجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإخوانه قادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة... تعرب عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للم الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي»، وفق «رويترز».

- تفاصيل البيان الختامي لـ«قمة العلا» الخليجية في السعودية

وأبرم ولي العهد السعودي، الذي عانق أمير قطر، اتفاقا يوم الثلاثاء لإنهاء خلاف مرير مع الدوحة، خلال قمة لدول الخليج العربية في محاولة لتعزيز جبهة مناهضة لإيران، رغم أن الإعلان الختامي لم يتضمن سوى تعهد عام بالتضامن. وجاء الاتفاق بعد جهود وساطة من جانب الولايات المتحدة والكويت، وقال مسؤول أميركي إن قطر ستعلق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة.

وقبيل التجمع في مدينة العلا التاريخية، والذي حضره أيضا مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، أعلنت الكويت أن السعودية ستعيد فتح مجالها الجوي وحدودها أمام قطر. ولم تعلن بعد الإمارات والبحرين ومصر عن خطوات مماثلة.