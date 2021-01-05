رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الداخلية‭ ‬

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي. (الإنترنت)

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيد.

وقال بيان مقتضب لرئاسة الحكومة إن «رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إعفاء وزير الداخلية، على أن يتولى السيد رئيس الحكومة الإشراف على الوزارة بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية»، ‭‭‬‬‬‬دون أن يكشف أسباب الإقالة، حسب «رويترز». وكانت أحزاب سياسية مؤيدة لحكومة التكنوقراط، من بينها حزب قلب تونس، قد دعت إلى تغيير وزير الداخلية.

وتعيش تونس منذ أشهر أزمة سياسية غير معلنة بين الرئيس ورئيس الحكومة بسبب التحالفات السياسية، لكن الإقالة ستجعل على الأرجح الصراع معلنا بين الجانبين، وقد تؤدي إلى محاولات لإسقاط الحكومة.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الحكومة في الفترة المقبلة تعديلا وزاريا جزئيا وسط مطالب من الأحزاب التي تدعمه بإدخال وجوه سياسية في الحكومة، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة والرئاسة.