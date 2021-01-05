تركيا ترحب بفتح الحدود بين قطر والسعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 08:14 صباحا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء أمس الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، معربة عن تقديرها للاعبين الدوليين الذين ساهموا عبر أنشطة الوساطة في التوصل إلى هذا القرار، «وفي مقدمتهم دولة الكويت».

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وأبدت أملها في التوصل إلى «حل شامل ودائم لهذا الصراع على أساس الاحترام المتبادل لسيادة جميع الدول، ورفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري بأسرع وقت».

كما أكدت أن أنقرة «شريك استراتيجي لمجلس التعاون الخليجي، وتولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الخليج، ستواصل دعم كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه».

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