مسؤول بإدارة ترامب: توقيع اتفاق في السعودية الثلاثاء ينهي الخلاف الخليجي مع قطر

القمة الخليجية. (الإنترنت)

قال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم تحقيق انفراجة في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام بين قطر وكل من السعودية وثلاث دول عربية أخرى، وإن من المقرر توقيع اتفاق في السعودية لإنهاء الخلاف يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «حققنا انفراجة في الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي»، بحسب «رويترز».

وقال المسؤول إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، والذي كلفه ترامب بالعمل على حل الخلاف، ساعد في التفاوض على الاتفاق وظل يجري اتصالات هاتفية من أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا دبلوماسيا على قطر وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف العام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر ذلك قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها. وأوضح المسؤول أنه بموجب الاتفاق ستنهي الدول الأربع الحصار المفروض على قطر، على أن تتخلى قطر في المقابل عن الدعاوى القضائية المتعلقة بالحصار.