مصر: 1407 إصابات جديدة بـ«كورونا» و54 حالة وفاة

طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 1407 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و54 حالة وفاة، إضافة إلى شفاء 654 من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن 654 متعافيا من فيروس «كورونا» خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113 ألفا و480 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1407 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في مصر حتى السبت، وصل إلى 140 ألفا و878 حالة، منها 113 ألفا و480 حالة شفاء، فيما توفي 7741 شخصا جراء الإصابة بالوباء.