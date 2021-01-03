مصر: 1407 إصابات جديدة بـ«كورونا» و54 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 يناير 2021, 01:40 صباحا
طبيبة في أحد المستشفيات المصرية تفحص ورقة إشاعة على صدر مريض بـ«كورونا». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، تسجيل 1407 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، و54 حالة وفاة، إضافة إلى شفاء 654 من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن 654 متعافيا من فيروس «كورونا» خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113 ألفا و480 حالة.

- 1359 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد،  أنه تم تسجيل 1407 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في مصر حتى السبت، وصل إلى 140 ألفا و878 حالة، منها 113 ألفا و480 حالة شفاء، فيما توفي 7741 شخصا جراء الإصابة بالوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توقعات بموجة إفلاس عام في ألمانيا حال تمديد الإغلاق الثاني لـ«كورونا»
اقتصاد
إسكتلندا تأمل بالانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي كـ«دولة مستقلة»
دولى
الدولار يرتفع في السوق الموازية قبل ساعات من تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية
ليبيا
البدء في تصوير الجزء التاسع من منوعة «هدرازي»
ثقافة وفن
فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي
رياضة محلية
«طائر الليل الحزين» يحلق في سماء القاهرة.. وفاة وحيد حامد
ثقافة وفن
العبدلاوي.. عاد من «كورونا» فأصاب عينه بمفرقعات رأس السنة
رياضة عالمية
الكونغرس يصوت لصالح إبطال «فيتو» ترامب في شأن موازنة الدفاع
دولى
جريدة «الوسط»: ماذا بعد الانفتاح المصري - الروسي على طرابلس؟
ليبيا
بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
الإبراهيمي: الاهتمام الأميركي بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا «ضعيف وسلبي»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سعر عملة «بتكوين» يتجاوز عتبة 30 ألف دولار لأول مرة في تاريخها