إصابة عمرو موسى بـ«كوفيد-19» ونقله للمستشفى

الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى. (الإنترنت)

قال مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إنه أُدخل المستشفى السبت بعد تأكد إصابته بـ«كوفيد-19».

وكان المكتب الإعلامي لموسى أعلن في وقت سابق ثبوت تشخيص إصابته بالمرض وخضوعه للعزل المنزلي والعلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء، بحسب «رويترز».

لكن جريدة «المصري اليوم» نقلت عن مستشاره الإعلامي أحمد كامل، السبت، قوله إن الأطباء نصحوه بدخول المستشفى «حتى يكون تحت إشراف طبي متكامل». وأضاف أن حالته الصحية «مستقرة الآن».

وشغل موسى (84 عامًا) منصب وزير الخارجية في مصر بين العامين 1991 و2001 قبل أن يتقلد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وخاض سباق الترشح للرئاسة في أول انتخابات أُجريت بعد إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك العام 2011.