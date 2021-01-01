مقتل لاجئة سورية برصاص طائش خلال الاحتفال بالعام الجديد في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 02:30 مساء
لوزام حفلات للبيع في بيروت عشية رأس السنة، 31 ديسمبر 2020. (أ ف ب)

قتلت لاجئة سورية في لبنان جراء إصابتها برصاص طائش تم إطلاقه عند منتصف الليل ابتهاجاً ببدء العام الجديد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في ظاهرة لم تنجح السلطات في كبحها رغم حملات التوعية منذ سنوات.

كما اخترقت رصاصة طائرة تابعة لشركة «طيران الشرق الأوسط» اللبنانية كانت متوقفة في مطار «رفيق الحريري» الدولي، دون أن تؤثر على حركة الطيران في المطار، وفق ما أفاد مصدر وكالة «فرانس برس»، الجمعة.

وأوردت الوكالة الوطنية أن اللاجئة السورية توفيت «إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة» للاجئين السوريين في مدينة بعلبك التي شهدت إطلاق رصاص في الهواء بكثافة.

وتثير ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء قلقاً كبيراً في البلاد، مع استمرار سقوط ضحايا كان آخرهم لاعب كرة القدم البارز محمّد عطوي، الذي أصيب خلال أغسطس، وتوفي في الشهر اللاحق.

ولم تنجح حملة أطلقتها قوى الأمن الداخلي قبل أيام تحت وسم «طايشة_بس_بتصيب» للتحذير من مخاطر هذه الظاهرة، في الحد من سقوط إصابات وضحايا.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في بيروت ومناطق عدة صوراً ومقاطع فيديو توثّق إطلاق الرصاص الحي عند منتصف الليل. وكتب أحدهم على فيسبوك «رصاص الشعب الطائش». وسأل آخر عن مصدر ثمن الرصاص في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية.

وحذّرت قوى الأمن، الخميس، تحديدًا «من تساقط الرصاص الطائش في المطار ما يهدد سلامة الطيران وحياة المسافرين والوافدين»، إلا أنّ ذلك لم يحل دون اختراق رصاصة لإحدى الطائرات.

وقال مصدر في شركة طيران «الشرق الأوسط» لـ«فرانس برس» إن طائرة «إيرباص» المتضررة من طراز «إي 321 نيو» واحدة من الطائرات السبع الجديدة التي تسلمها لبنان في العام 2020. وأوضح أن الطائرة حالياً تخضع للكشف.

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