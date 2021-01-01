رسميا.. انتهاء مهمة حفظ السلام في دارفور

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 12:26 صباحا
حوار بين صبي سوداني وعسكري بمهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام . (أرشيفية: الإنترنت)

انتهت الخميس رسميا مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور السوداني (يوناميد)، حسب ما أعلن المتحدث باسم البعثة. 

وقال الناطق أشرف عيسى لوكالة «فرانس برس» إن «مهمة حفظ السلام انتهت الخميس 31 ديسمبر منتصف الليل في دارفور».مضيفا ان الانسحاب التدريجي للقوات سيبدأ في  يناير 2021 وسيمتد على فترة ستة أشهر.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أنه سيتم نشر قوات شرطة في الاقليم. وقال قمر الدين للصحفيين الخميس «جاري نشر قوات شرطة في الاقليم لتأمين المواطنين على ان تكتمل عملية نشر القواتمارس القادم». وأضاف الوزير المكلف «تختتم بعثة اليوناميد اليوم مهمتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عاما ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار، صحيح انه جابهت عملها بعض الصعوبات لكن المحصلة النهائية جيدة».

واندلع نزاع دارفور عام 2003 وخلف بحسب احصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن 15 قتيلا. كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقا للمنظمة.ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد.

 

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