معين عبد الملك: نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 02:31 مساء
أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أنه وأعضاء الحكومة متواجدون في «العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير»، مشيرًا إلى أن «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم»، وفقًا لتغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر».

 وولفت عبد الملك إلى أن «هذا الحادث الإرهابي لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى».

وأكد مصدر أمني، سقوط قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في تفجيرات مطار عدن، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء، مشيرة إلى أن قوات الأمن أغلقت محيط مطار عدن الدولي عقب انفجار بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.

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