«رويترز»: دوي انفجار وإطلاق نار في مطار عدن الدولي لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة

الدخان يتصاعد من مدرج مطار عدن جراء الانفجار. 30 ديسمبر 2020. (الإنترنت)

اندلعت اشتباكات عنيفة وانفجارات في مطار عدن خلال وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء، مشيرة إلى أن الانفجار استهدف صالة الوصول في مطار عدن قبل نزول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة من الطائرة.