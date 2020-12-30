مقتل جندي سوري وإصابة ثلاثة آخرين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 08:48 صباحا
قصف جوي على دمشق، (أرشيفية: ا ف ب)

قتل جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا قرب دمشق.

وذكر مصدر عسكري للإعلام الرسمي السوري، أن «العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل» في ريف دمشق، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان، الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مواقع لحزب الله اللبناني وكتيبة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الواقعة في ريف الزبداني.

وكثّف الجيش الإسرائيلي في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفه في سورية، مستهدفا بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

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